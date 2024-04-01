Себастьян Фундора: «Мы с Цзю — гладиаторы»

Новый обладатель титулов WBC и WBO в первом среднем весе Себастьян Фундора (21-1) заявил, что он часто проводит кровавые поединки.

«С восьми лет у меня постоянно шла кровь из носа. Кровь для меня не является чем-то диким. Мы деремся на арене. Мы — гладиаторы. Вы видели мои бои раньше? Мои бои всегда кровавые. Я думаю, что этот поединок может претендовать на звание «Бой года». Это было тяжелое противостояние, тяжелый соперник», — приводит слова Фундоры BoxingScene.

Фундора победил Тима Цзю (23-1) раздельным решением судей (116-112, 116-112, 113-115). Бой состоялся 30 марта в Лас-Вегасе, США.