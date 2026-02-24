Пакьяо: «Хочу, чтобы Мейвезер навсегда получил единицу в графе поражений»

Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях филиппинский боксер Мэнни Пакьяо рассказал, почему принял решение провести реванш с американцем Флойдом Мейвезером. Поединок состоится 19 сентября в Лас-Вегасе.

«Я хочу, чтобы Флойд навсегда получил единицу в графе поражений. И пусть он помнит, от кого оно», — цитирует Пакьяо Netflix Sports.

47-летний Пакьяо за карьеру одержал 62 победы (39 нокаутом), потерпел 8 поражений и трижды завершил бои вничью. 49-летний Мейвезер становился чемпионом мира в пяти весовых категориях. На его счету 50 боев и 50 побед (27 нокаутом).

Их первый бой состоялся в 2015-м. Победу единогласным решением одержал Мейвезер.