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Пакьяо: «Хочу, чтобы Мейвезер навсегда получил единицу в графе поражений»

Руслан Минаев

Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях филиппинский боксер Мэнни Пакьяо рассказал, почему принял решение провести реванш с американцем Флойдом Мейвезером. Поединок состоится 19 сентября в Лас-Вегасе.

«Я хочу, чтобы Флойд навсегда получил единицу в графе поражений. И пусть он помнит, от кого оно», — цитирует Пакьяо Netflix Sports.

47-летний Пакьяо за карьеру одержал 62 победы (39 нокаутом), потерпел 8 поражений и трижды завершил бои вничью. 49-летний Мейвезер становился чемпионом мира в пяти весовых категориях. На его счету 50 боев и 50 побед (27 нокаутом).

Их первый бой состоялся в 2015-м. Победу единогласным решением одержал Мейвезер.

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Бокс
Мэнни Пакьяо
Флойд Мейвезер-младший
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