Лопес победил Клаггетта и защитил титул WBO в первом полусреднем весе

Чемпион мира по версии WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопес защитил титул в бою против канадца Стива Клаггетта. Встреча прошла в Майами и завершилась победой американца единогласным решением судей — 120-108, 119-109, 120-108.

Это вторая защита титула Лопесом. Первая состоялась в начале февраля в Лас-Вегасе. 26-летний американец единогласным решением судей победил соотечественника Джемейна Ортиса.

Лопес одержал на профессиональном ринге 21 победу (13 — нокаутом) и потерпел 1 поражение.