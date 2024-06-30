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Сегодня, 10:47

Лопес победил Клаггетта и защитил титул WBO в первом полусреднем весе

Виктория Кравченко
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Чемпион мира по версии WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопес защитил титул в бою против канадца Стива Клаггетта. Встреча прошла в Майами и завершилась победой американца единогласным решением судей — 120-108, 119-109, 120-108.

Это вторая защита титула Лопесом. Первая состоялась в начале февраля в Лас-Вегасе. 26-летний американец единогласным решением судей победил соотечественника Джемейна Ортиса.

Лопес одержал на профессиональном ринге 21 победу (13 — нокаутом) и потерпел 1 поражение.

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