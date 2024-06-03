Леннокс Льюис: «Уайлдеру нужно завершить карьеру»

Экс-абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис (41-2) посоветовал экс-чемпиону WBC в супертяжелом весе Деонтею Уайлдеру (43-4) уйти из бокса, пока он не получил еще больше повреждений.

«Он перед боем сказал, что завершит карьеру, если не победит. Я думаю, это мудрое решение. Уайлдер уже более чем обеспечил себе жизнь, в которой он может заботиться о своей дочери, так что, пока он не получил еще больше повреждений, лучше покинуть игру с сохранением рассудка, потому что после бокса жизнь продолжается», — написал Льюис в соцсети X.

Уайлдер проиграл Чжан Чжилэю (27-2) техническим нокаутом в пятом раунде. Бой состоялся 1 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. При этом Турки Аль-Шейх заявил, что Уайлдер также подерется с Джаредом Андерсоном (17-0) 3 августа в Лос-Анджелесе, США, если «восстановится от боя с Чжилэем».