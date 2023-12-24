Кудряшов прокомментировал победу Бивола над Артуром

Экс-чемпион мира Дмитрий Кудряшов прокомментировал победу Дмитрия Бивола над Линдоном Артуром.

«Когда все раунды отдают одному боксеру и один нокдауном, это очевидная победа, вопросов быть не может. Для Артура это тоже победа, потому что он достоял до конца поединка. Он сказал, что сделал все что мог против сильнейшего боксера мира.

Бивол славится затяжными ударами. У него по 40-50 ударов в этих атаках. Если он цепляется, то уже не отпускает. Вопрос, сможет ли другой боксер настолько осторожным и защищаться, как Артур. Мастер защиты Канело ничего не смог с этим поделать», — цитирует Кудряшова «РБ Спорт».