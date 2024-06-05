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Сегодня, 19:58

Генсек Федерации бокса России анонсировала создание чемпионата мира на силу и скорость удара

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Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко заявила, что чемпионат мира на силу и скорость удара может пройти в стране в ближайшем будущем.

«На ПМЭФ мы презентуем наши новые дисциплины — «удар на силу» и «удар на скорость». В будущем мы, безусловно, планируем провести в России чемпионат мира по данным дисциплинам. Убеждены, что у них большое будущее в плане популярности», — приводит слова Кириенко ТАСС.

Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. Тема форума в этом году: «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».

Источник: ТАСС
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