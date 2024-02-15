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15 февраля, 09:09

Сауль Альварес рассказал, сколько времени он еще будет выступать на ринге

Давид Хачатрян
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Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (60-2) в интервью телеканалу TV Azteca сообщил, что он не собирается завершать карьеру и будет выступать еще как минимум пять лет.

«Канело Альварес заявил, что будет драться еще как минимум пять лет, прежде чем уйти из бокса», — написал инсайдер Майкл Бенсон в соцсети X со ссылкой на интервью Альвареса

Ранее сообщалось, что Альварес проведет бой 4 мая против чемпиона WBC в среднем весе Джермалла Чарло (33-0).

Сауль Альварес
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