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Эдди Хирн: «В контракте Усика и Фьюри прописан пункт о реванше»

Давид Хачатрян
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Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал, что в контракте поединка чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0) и чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (21-0) есть пункт о матче-реванше.

«Думаю, что за Нганну и Усика он [Фьюри] заработает больше 100 миллионов долларов. Но я слышал о том, что в контракте Усика и Фьюри прописан пункт о реванше. Причем этот пункт не зависит от того, кто победит в первом бою. Так что он [Фьюри], скорее всего, заработает еще больше», — сказал Хирн в интервью iFL TV.

Фьюри и Усик должны подраться либо 23 декабря, либо в январе 2024-го в Саудовской Аравии — точная дата поединка будет согласована после боя Фьюри с экс-чемпионом UFC в тяжелом весе Франсисом Нганну (0-0).

Александр Усик
Тайсон Фьюри
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