Российский чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол проведет защиту титула в бою с ливийцем Маликом Зинадом 1 июня. Их поединок возглавит вечер бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Турнир покажет онлайн-кинотеатр Okko. Прямой эфир на этой платформе начнется в 21.00 по московскому времени. Начало боя Бивол — Зинад — примерно в 23.00 мск. «СЭ» на своем сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию главного поединка боксерского турнира.

У 33-летнего Бивола в профессиональном боксе — 22 победы (11 нокаутом) в 22 поединках. На счету 30-летнего Зинада — 22 победы (16 нокаутов) в 22 боях.

Ознакомиться с прогнозами и другой основной информацией о противостоянии Бивол — Зинад можно с помощью материала «СЭ».

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