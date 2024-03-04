Тайсон Фьюри: «Нганну должен встать на колени и целовать мои ноги за то, что я для него сделал»

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-0) считает, что именно он сделал экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Франсиса Нганну (0-1) мультимиллионером.

«Когда я дрался с Нганну, это было мисматч, но что есть, то есть... Нганну был никем, но он доказал, что все ошибались, так что это фантастика для него. Я сделал его известным, сделал его мультимиллионером, а теперь я приношу ему еще больше денег. Так что он должен поблагодарить меня, он должен встать на колени и целовать мои ноги за то, что я для него сделал», — сказал Фьюри Чарли Парсонсу.

Фьюри победил Нганну раздельным решением судей (96-93, 94-95, 95-94) в 10-раундовом поединке. В третьем раунде Нганну отправил Фьюри в нокдаун. Бой состоялся 28 октября 2023-го в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.