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18 апреля, 20:45

Лебедев резко отреагировал на санкции Украины: «Они мне до лампочки»

Лебедев резко отреагировал на санкции Украины
Дарик Агаларов
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Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Денис Лебедев в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о введении в отношении него санкций Украины.

«Для меня ничего не меняется. Эти санкции для меня ничего не значат, я давно под ними нахожусь. На свой последний бой я не смог вылететь, потому что был под этими санкциями. Когда мой ребенок готовился получать визу, у него спросили, с кем он летит. Узнали, что со мной и отправили сказать мне, что моя виза аннулирована. Сегодняшние новости меня никак не удивили. Эти санкции мне до лампочки, как и большинству наших граждан. Если говорить по большому счету, то кто такой Зеленский для меня вообще? Его не уважают даже на уровне президентов, а уж мы-то, обычные граждане, вообще над ним смеемся», — сказал Лебедев «СЭ».

18 апреля Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении 20 российских деятелей культуры и спорта, соответствующий документ опубликован на сайте его офиса.

Денис Лебедев
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