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18 апреля, 21:00

Сергей Ковалев — Артур Манн: онлайн-трансляция боя

Сергей Ковалев и Артур Манн проведут титульный бой в Челябинске 18 апреля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Сергей Ковалев.
Фото Getty Images

Россиянин Сергей Ковалев и немец Артур Манн проведут бой в первом тяжелом весе в пятницу, 18 апреля. Поединок Ковалева и Манна станет главным событием вечера бокса в Челябинске и является прощальным для российского боксера. Начало — не ранее 22.00 по московскому времени.

Результат боя Ковалев — Манн можно изучать в матч-центре бокса и ленте новостей на нашем сайте.

Бокс Профессиональный бокс: Ковалев — Манн

Трансляция боя пройдет на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Боец» и сайте matchtv.ru. Онлайн-платформы «Okko Спорт» и «Кинопоиск» также покажут поединок в окне ретрансляции федерального тележфира. Начало — в 21.55 мск.

Рекорд 42-летнего Сергея Ковалева в профессиональной карьере — 35 побед, 5 поражений и 1 ничья. Россиянин — бывший чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO.

У 34-летнего Артура Манна на профессиональном уровне — 22 победы и 4 поражения.

Бокс
Сергей Ковалев
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