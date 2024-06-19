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Сегодня, 08:54

Девин Хейни сообщил, что берет паузу: «Вернусь через два года»

Давид Хачатрян
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Чемпион по версии WBC в первом полусреднем весе Девин Хейни (31-1) заявил, что будет ждать, когда закончится дисквалификация бывшего временного чемпиона мира по версии WBC Райана Гарсии (25-1).

«Я возьму паузу. Потрачу немного денег, попутешествую по миру и вернусь через два года после отстранения Райана, и мы снова сможем сразиться», — написал Хейни в соцсети X.

Гарсии грозит дисквалификация от Атлетической комиссии Нью-Йорка после того, как он сдал положительный тест на запрещенное вещество остарин незадолго до боя с Хейни, которого он победил решением большинства судей (112-112, 114-110, 115-109) 20 апреля в Barclays Center в Нью-Йорке, США.

Бокс
Девин Хейни
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