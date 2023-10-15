Дрозд: «Цзю молодой, активный, перспективный. Ожидания от Тима только хорошие»

Бывший чемпион мира Григорий Дрозд в комментарии для «СЭ» поделился впечатлениями от победы Тима Цзю над Брайаном Мендосем (116-111, 116-112, 117-111).

«Победа Цзю — это хорошая новость. Молодец, что победил. Ожидания от Тима у меня только хорошие. Цзю молодой, активный, перспективный, и он молодец, что уже смог стать чемпионом мира», — сказал Дрозд корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

Для Цзю это была первая защита титула WBO. Он стал полноправным обладателем пояса, когда бывший абсолютный чемпион мира в первом среднем весе Джермелл Чарло (35-2) вышел на ринг с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом (60-2).