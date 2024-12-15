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Минаков: «Манера ведения боя Усика мне нравится»

Сергей Разин
корреспондент
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Экс-чемпион Bellator Виталий Минаков прокомментировал предстоящий бой-реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Я не сильный эксперт в боксе. Следил в свое время за нашими ребятами Сашей Поветкиным, Денисом Лебедевым, Лешей Папиным, но не фанател от бокса. Манера ведения боя Усика мне нравится. Он очень подвижный и активный, но Фьюри — нокаутер, а у нокаутера всегда есть шанс. Усик как пластилин. Он очень много двигается, хорошо уклоняется. Интересно будет посмотреть этот бой», — приводит слова Минакова «РБ Спорт».

Поединок между Усиком и Фьюри состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на «Kingdom Арене» в ночь с 21 на 22 декабря. Первый бой боксеров прошел 18 мая и завершился победой украинца раздельным решением судей.

Бой Александр Усик&nbsp;&mdash; Тайсона Фьюри 2: реванш пройдет в&nbsp;ночь с&nbsp;21 на&nbsp;22&nbsp;декабря 2024 года. Бой Усик — Фьюри: ведем обратный отсчет до реванша года. Онлайн-трансляция
Источник: РБ Спорт
Александр Усик
Виталий Минаков
Тайсон Фьюри
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