Минаков: «Манера ведения боя Усика мне нравится»

Экс-чемпион Bellator Виталий Минаков прокомментировал предстоящий бой-реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Я не сильный эксперт в боксе. Следил в свое время за нашими ребятами Сашей Поветкиным, Денисом Лебедевым, Лешей Папиным, но не фанател от бокса. Манера ведения боя Усика мне нравится. Он очень подвижный и активный, но Фьюри — нокаутер, а у нокаутера всегда есть шанс. Усик как пластилин. Он очень много двигается, хорошо уклоняется. Интересно будет посмотреть этот бой», — приводит слова Минакова «РБ Спорт».

Поединок между Усиком и Фьюри состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на «Kingdom Арене» в ночь с 21 на 22 декабря. Первый бой боксеров прошел 18 мая и завершился победой украинца раздельным решением судей.