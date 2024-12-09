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Боец Василевский — о бое Фьюри и Усика: «Вряд ли стоит ожидать нокаута»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Российский боец Вячеслав Василевский в интервью «СЭ» прокомментировал бой-реванш британца Тайсона Фьюри и украинца Александра Усика.

«Честно сказать, сейчас уже такого накала нет, как перед первым боем. Уже побоксировали. Много чего было. Поэтому у меня нет невероятного ожидания. Исходя из первого боя, думаю, что это будет нечто похожее. Какого-то деклассирования, нокаута вряд ли можно ожидать. Усик более мастеровитый, как мне кажется, в их противостоянии. Даже несмотря на то, что он уступает в габаритах. Усик будет выигрывать эпизоды и заберет поединок. Что-то похожее на первый бой будет. Интересно посмотреть», — сказал Василевский для «СЭ».

Александр Усик vs&nbsp;Тайсон Фьюри: бой-реванш пройдет 21&nbsp;декабря 2024 года. Александр Усик против Тайсона Фьюри: кто выиграет реванш? Ведем онлайн-трансляцию перед боем

Ответный бой 36-летнего Фьюри и 37-летнего Усика пройдет в ночь с 21 на 22 декабря 2024 года (1.30 по мск) в Саудовской Аравии. В их первом поединке, который состоялся 18 мая, Усик одержал победу раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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