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Сегодня, 17:00

Гаджиев: «В спортивном плане Усик фаворит, но если дело дойдет до решения, могут отдать и Фьюри»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев в интервью «СЭ» высказался о бое-реванше британца Тайсона Фьюри и украинца Александра Усика.

«Шансы 50 на 50. Я бы сказал, что с небольшим преимуществом фаворитом будет Усик. Такие внутренние ощущения связаны с тем, что какое-то эмоциональное преимущество, может быть, получил после первого поединка, где он выиграл концовку боя. Как будто бы последняя эмоция была у него. Мне кажется, это может сыграть свою роль. Он сейчас сам где-то в душе подходит фаворитом.

Есть ощущение, что этот бой, при равном счете и качестве поединка, может завершиться в пользу Фьюри. Именно потому, что мировое сообщество хочет увидеть их бой под номером три. Исходя из этого давайте оценим шансы 50 на 50. В спортивном плане Усик фаворит, но если дело дойдет до решения, могут отдать и Фьюри», — сказал Гаджиев «СЭ».

Александр Усик vs&nbsp;Тайсон Фьюри: бой-реванш пройдет 21&nbsp;декабря 2024 года. Александр Усик против Тайсона Фьюри: кто выиграет реванш? Ведем онлайн-трансляцию перед боем

Ответный бой Фьюри (34-1-1) и Усика (22-0-0) пройдет в ночь с 21 на 22 декабря 2024 года (1.30 по мск) в Саудовской Аравии. Первый поединок состоялся в мае, победу раздельным решением судей одержал украинский боксер.

Бокс
Александр Усик
Камил Гаджиев
Тайсон Фьюри
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