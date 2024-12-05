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Самедов — о бое Фьюри против Усика: «Победу отдадут Тайсону, чтобы был третий бой»

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Бывший футболист сборной России Александр Самедов в разговоре с «СЭ» высказался о бое-реванше британца Тайсона Фьюри и украинца Александра Усика.

«Два очень умных бойца. Для меня фаворит Усик с точки зрения боксерского таланта. Но хочется третьего боя. И зная как все эти судейские моменты в боксе выглядят, думаю, победу отдадут Фьюри, чтобы был третий бой. Уверен, что будет равный поединок. Усик тактически очень грамотный боксер, Фьюри тоже в этом плане неплох. Но есть преимущество у Тайсона в физических данных, в габаритах. Мне почему-то кажется, что все захотят третьего боя», — сказал Самедов для «СЭ».

Александр Усик vs&nbsp;Тайсон Фьюри: бой-реванш пройдет 21&nbsp;декабря 2024 года. Александр Усик против Тайсона Фьюри: кто выиграет реванш? Ведем онлайн-трансляцию перед боем

Ответный бой 36-летнего Тайсона Фьюри (34-1-1) и 37-летнего Александра Усика (22-0-0) пройдет в ночь с 21 на 22 декабря 2024 года (1.30 по мск) в Саудовской Аравии. В их первом поединке, который состоялся 18 мая, Усик одержал победу раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Дарик Агаларов

Александр Самедов
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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