Усик: «Нокаутирую Фьюри, если будет такая возможность»

Украинский боксер Александр Усик заявил, что ожидает трудной борьбы в реванше с британцем Тайсоном Фьюри.

«В первом бою против Фьюри небесные силы решили, что я выиграю решением судей. Но если у меня будет возможность нокаутировать Фьюри в реванше, я ею воспользуюсь», — цитирует Усика Daily Mail.

Ответный поединок Усика и Фьюри состоится в ночь на 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало боя — около 01.30 мск. В первом поединке в мае 2024-го победу раздельным решением судей одержал украинец.