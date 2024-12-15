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Усик: «Нокаутирую Фьюри, если будет такая возможность»

Руслан Минаев
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Александр Усик.
Фото Global Look Press

Украинский боксер Александр Усик заявил, что ожидает трудной борьбы в реванше с британцем Тайсоном Фьюри.

«В первом бою против Фьюри небесные силы решили, что я выиграю решением судей. Но если у меня будет возможность нокаутировать Фьюри в реванше, я ею воспользуюсь», — цитирует Усика Daily Mail.

Бой Александр Усик&nbsp;&mdash; Тайсона Фьюри 2: реванш пройдет в&nbsp;ночь с&nbsp;21 на&nbsp;22&nbsp;декабря 2024 года. Бой Усик — Фьюри: ведем обратный отсчет до реванша года. Онлайн-трансляция

Ответный поединок Усика и Фьюри состоится в ночь на 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало боя — около 01.30 мск. В первом поединке в мае 2024-го победу раздельным решением судей одержал украинец.

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Тайсон Фьюри
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