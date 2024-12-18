Глава WBO Оливьери рассказал, лишится ли титула победитель реванша Усик — Фьюри

Глава Всемирной боксерской организации (WBO) Густаво Оливьери ответил, будет ли лишен титула победитель реванша между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.

«Зачем мне или организации мешать трилогии? Это выгодно и боксу, и болельщикам, и промоутерам, и санкционирующим организациям, и бойцам. У WBO иной подход. Мы стараемся служить интересам бокса, насколько это позволяют правила», — цитирует Оливьери talkSPORT.

Он также отметил, что организация санкционировала первый бой спортсменов с условием, что она будет иметь за собой право назначить обязательного претендента, когда сочтет необходимым.

Реванш Фьюри и Усика пройдет в ночь с 21 на 22 декабря (после 1.30 мск) в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Первый поединок остался за украинцем. На кону в ответном бое между Усиком и Фьюри будут стоять принадлежащие Александру титулы WBA-Super, WBO, IBO, WBC и The Ring в тяжелом весе. Формат поединка — 12 раундов по три минуты.