Боксеры «Динамо» победили сборную мира

В субботу, 2 ноября в Москве, состоялась международная матчевая встреча между сборной «Динамо» и сборной мира. В этом противостоянии победу одержали динамовцы — 6:1.

До 51 кг: Эдмонд Худоян единогласным решением судей победил Иммануэля Йозефа (Намибия, рекорд в профи 16-4-1, КО 7, обладатель пояса WBA East).

До 57 кг: Эдуард Саввин техническим нокаутом во втором раунде победил Искандера Харсана (Казахстан, рекорд в профи — 9-2-1, КО 6);

До 63,5 кг: Илья Попов единогласным решением судей победил Нарека Оганесяна (Армения, участник чемпионата Европы-2024).

До 71 кг: Игорь Свиридченков единогласным решением судей одолел Стива Куленгулуку (ДР Конго, действующий чемпион Африки. Рекорд в профи — 5-0, КО 4).

До 80 кг: Егор Шапочанский техническим нокаутом в первом раунде победил Киттипонга Цзянь Хао Хо (Сингапур, чемпион Азии, рекорд в профи — 8-1-1, КО 7).

До 92 кг: Рамазан Дадаев единогласным решением судей уступил Мадияру Сайдрахимову (Узбекистан, бронзовый призёр чемпионата мира-2021, финалист чемпионата Азии-2022);

Свыше 92 кг: Ярослав Дороничев единогласным решением судей победил Мвого Амугу (101,1 кг, Камерун, действующий чемпион Африки).