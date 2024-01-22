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Боксер Джонсон получил несколько предложений о работе в Самаре

Алина Савинова
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Боксеру Кевину Джонсону поступило несколько предложений о работе в Самаре.

«В Кевине заинтересованы несколько спортивных клубов и школ, уже есть предложения», — приводит ТАСС слова представителя команды спортсмена.

11 января Джонсон получил российский паспорт. При смене гражданства он взял отчество «Владимирович». Ранее боксер сообщал, что планирует жить в Самаре и работать тренером.

За время карьеры в профессионалах Джонсон принял участие в 60 поединках, в которых одержал 36 побед (20 нокаутом) и потерпел 22 поражения. Еще два боя с его участием завершились вничью.

Источник: https://tass.ru/sport/19784241
Бокс
Кевин Джонсон
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