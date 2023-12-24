Бивол отреагировал на изменение флага Киргизии: «Главное, чтобы изменения были в уровне жизни»

Чемпион WBA и IBO в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (22-0) прокомментировал изменение изображения солнца на флаге Киргизии. Об этом он сказал в интервью «СЭ».

— Меня попросили такой вопрос задать тебе. Смотри, сейчас изменили флаг Киргизии.

— Да, его изменили с 26 числа.

— Как тебе изменения?

— Слушайте, я в эту историю вообще не влезаю. Будет другой, значит будет другой. Главное, чтобы изменения произошли в стране, чтобы люди от этого жили лучше. Сейчас много мемов ходит, мол, вот что произошло после изменения флага. И там, знаешь, такие новации, машины летают. Видимо, на изменение флага есть причины.

— Я так понимаю, флаг изменили, чтобы он больше соответствовал культурным обычаям, национальным традициям.

— Самое главное, чтобы изменения были именно в уровне жизни людей.

Бивол победил Линдона Артура (23-2) единогласным решением судей (120-107, 120-107, 120-107) и завоевал титул IBO в полутяжелом весе. Бой состоялся 23 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.