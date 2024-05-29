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Бивол назвал двух лучших боксеров современности

Давид Хачатрян
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Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (22-0) назвал абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе Теренса Кроуфорда (40-0) и абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (22-0) лучшими действующими боксерами.

«Что я думаю по поводу возможного боя Канело и Кроуфорда? Теренс Кроуфорд — один из лучших бойцов в мире. Он и Усик. Это интересный бой, но я не знаю, каких габаритов Кроуфорд. Я никогда не встречал его в жизни», — сказал Бивол Fight Hub TV.

Усик победил Тайсона Фьюри (34-1) и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, выиграв шесть поясов: четыре основных (WBA (Super), WBC, IBF, WBO) и два второстепенных (IBO и The Ring). Поединок состоялся 19 мая на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

3 августа Кроуфорд проведет поединок с Исраилом Мадримовым (10-0) из Узбекистана, владеющим титулом WBA в первом среднем весе. Бой состоится в Лос-Анджелесе, США.

Бокс
Александр Усик
Дмитрий Бивол
Теренс Кроуфорд
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