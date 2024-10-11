Бетербиев оказался тяжелее Бивола перед чемпионским боем

Чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBC, IBF и WBO Артур Бетербиев оказался тяжелее обладателя пояса WBA Дмитрия Бивола накануне чемпионского поединка, сообщает ТАСС.

Бой за звание абсолютного чемпиона мира пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 12 октября. Бивол показал на весах 78,9 кг, а Бетербиев — 79,3 кг.

33-летний Бивол выиграл все 23 поединка в профессиональной боксерской карьере. У 39-летнего Бетербиева 20 побед в 20 боях.