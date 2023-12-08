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Сегодня, 17:22

Батыргазиев и Альварес взвесились перед турниром «Ночь чемпионов IBA» в Дубае

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Альберт Батыргазиев и Ласаро Альварес.
Фото IBA

Российский боксер, олимпийский чемпион-2020 Альберт Батыргазиев и кубинец Ласаро Альварес взвесились перед боем в ОАЭ. На кону первый в истории профессиональный пояс IBA в весе до 60 кг.

Вес Батыргазиева составил 59,95 кг. Лаварес показал на весах 59,65 кг.

Боксеры возглавят турнир «Ночь чемпионов IBA», который пройдет 9 декабря в Дубае.

Рекорд Батыргазиева в профессиональном боксе 10 побед и 0 поражений, у Альвареса — 6 побед и 0 поражений.

Бокс
Альберт Батыргазиев
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