Батыргазиев и Альварес взвесились перед турниром «Ночь чемпионов IBA» в Дубае

Российский боксер, олимпийский чемпион-2020 Альберт Батыргазиев и кубинец Ласаро Альварес взвесились перед боем в ОАЭ. На кону первый в истории профессиональный пояс IBA в весе до 60 кг.

Вес Батыргазиева составил 59,95 кг. Лаварес показал на весах 59,65 кг.

Боксеры возглавят турнир «Ночь чемпионов IBA», который пройдет 9 декабря в Дубае.

Рекорд Батыргазиева в профессиональном боксе 10 побед и 0 поражений, у Альвареса — 6 побед и 0 поражений.