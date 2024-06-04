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Сегодня, 13:05

Алексей Егоров: «Усик — фартовый. Вася Ломаченко хуже него, что ли?»

Давид Хачатрян
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Второй номер рейтинга WBA в крузервейте Алексей Егоров (54-15) не согласен с мнением, что абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (22-0) — лучший боксер на постсоветском пространстве.

«Усик — лучший боксер с постсоветского пространства? Ну почему? Вася Ломаченко хуже, что ли? Усик — фартовый. Просто фартовый человек. Получилось, что фартит ему. Посмотрите, как ему фартит — и с Олимпиадами, и со всеми вещами.

Он хороший спортсмен, я не спорю, один из самых лучших. Но выделять его как самого лучшего… По регалиям он абсолютный чемпион мира, это уже история. Молодец, здорово, но я бы не сказал, что он самый лучший», — сказал Егоров «СЭ».

Усик победил Тайсона Фьюри (34-1) и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, выиграв шесть поясов: четыре основных (WBA (Super), WBC, IBF, WBO) и два второстепенных (IBO и The Ring). Поединок состоялся 19 мая на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Бокс
Александр Усик
Василий Ломаченко
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