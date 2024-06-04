Бивол: «Я бы нервничал, если бы мои дети пошли в бокс»

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (23-0) признался, что ему спокойнее, когда его дети занимаются не боксом, а другими видами спорта.

«Как я бы отреагировал на желание сыновей пойти в бокс? Я бы стал нервничать (смеется). Мой старший сын занимается хоккеем, а младший — дзюдо. Честно говоря, мне так спокойнее. Да, эти виды спорта тоже опасны, но когда я в тренировочном лагере и наблюдаю за другими спаррингами, вижу, как парни пропускают много ударов, мое сердце разрывается. А если я увижу, как удары пропускают мои дети? Мне будет тяжело. Но я, конечно, хотел бы, чтобы они попробовали себя в боксе», — сказал Бивол в интервью Title Sports Network.

Бивол победил Малика Зинада (22-1) техническим нокаутом в шестом раунде. Бой состоялся 1 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.