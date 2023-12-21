Александр Лебзяк: «Любой удар Фьюри может иметь трагические последствия для Усика»

Олимпийский чемпион и бывший главный тренер сборной России Александр Лебзяк поделился ожиданиями от грядущего поединка за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

«Понятно, что Фьюри был чуть-чуть выше классом, чем Фрэнсис Нганну. У них была своя игра, и пояс не отдавался даже в случае поражения Тайсона. С Усиком бой будет совершенно другой — более интересный и динамичный. Усик более техничный и грамотный, у него богатый любительский опыт. У Тайсона этого опыта меньше, зато он давно в профессионалах. Рост, вес и длина рук играют в его пользу, но посмотрим, какую тактику применит Александр. Нужно двигаться вокруг соперника. Жалить его и быстро уходить с линии таки.

Любой удар Фьюри в силу его массы даже через перчатку может привести к трагическим последствиям. Не думаю, что Тайсона сам стал держать удар хуже. Его падение в бою с Нганну обусловлено тем, что он неправильно стоял. Да, пропустил точный удар, но если бы у него был правильный упор, падения можно было избежать. Здесь получилось, что одна ножка зашла за другую и даже не удар, а толчок привел к потере равновесия. Не думаю, что бой закончится нокаутом. Я буду болеть за Алессандра», — приводит слова Лебзяка MMA.Metaratings.ru.

Бой между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком состоится 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).