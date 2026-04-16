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Александр Емельяненко начал делать легкие тренировки и бегать по утрам после операции на позвоночнике

Анастасия Пилипенко

Представитель российского бойца Александра Емельяненко рассказал, что спортсмен начал тренироваться и бегать по утрам после операции на позвоночнике.

«Александр бегает по утрам. Он также проводит легкие тренировки. Но при этом лечение продолжается», — сказал собеседник ТАСС.

На счету 44-летнего Емельяненко 29 побед, 9 поражений и 1 ничья в профессиональных ММА. В начале марта 2025 года он сообщил, что перенес операцию по удалению грыжи межпозвонкового диска. Из-за проблем со спиной он не мог ходить.

Свой последний бой Емельяненко провел в декабре 2024 года — он победил техническим нокаутом соотечественника Алексея Гончарова на турнире NFL 2.

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Источник: ТАСС
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Александр Емельяненко
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