Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Гаджиев считает бой Бивола против Айферта неинтересным: «Возбуждает только противостояние с Бетербиевым»

Дарик Агаларов
корреспондент

Президент Fight Nights Камил Гаджиев поделился с «СЭ» мнением о предстоящем бое российского боксера Дмитрия Бивола против немца Михаэля Айферта.

«Неинтересно. Бивол — молодец и огромный красавец. Мы за него болеем и ждем больших боев. Возбуждает только противостояние с Бетербиевым», — сказал Гаджиев «СЭ».

Поединок Бивол — Айферт возглавит вечер бокса на турнире RCC 30 мая в Екатеринбурге.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Дмитрий Бивол
Михаэль Айферт
Камил Гаджиев
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Мбаппе за одну фразу возненавидели в Китае и он лишился 25 млн долларов. Что сказал форвард "Реала" и что теперь происходит
Найдин рассказал о впечатлениях от чемпионата мира и отборе на Олимпиаду
«Размахивал боевым топором и склонял к интимной близости в лесу». Дикие обвинения в адрес финского спортсмена
Популярное видео
Стас Ярушин — в подкасте Ксении Шойгу «Гибкий ЗОЖ»
Стас Ярушин — в подкасте Ксении Шойгу «Гибкий ЗОЖ»
Первые матчи Разина в СКА. Что ждать от Шафранова. Кошмар «Динамо»
Первые матчи Разина в СКА. Что ждать от Шафранова. Кошмар «Динамо»
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Балтика»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Балтика»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Динамо»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Динамо»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Родина»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Родина»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Калгари» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Шафранов — новый тренер «Металлурга». Никишин вернулся в «Каролину»
Шафранов — новый тренер «Металлурга». Никишин вернулся в «Каролину»
«Ванкувер» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
ЦСКА обыграл «Спартак», «Зенит» победил «Динамо» Мх: видео
ЦСКА обыграл «Спартак», «Зенит» победил «Динамо» Мх: видео
«Челябинск» — «Урал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Урал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ленинградец»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ленинградец»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Велес»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Велес»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Юта» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Акрон» обыграл «Динамо», ничья «Краснодара» и «Балтики»: видео
«Акрон» обыграл «Динамо», ничья «Краснодара» и «Балтики»: видео
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Сочи»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Сочи»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Александр Емельяненко начал делать легкие тренировки и бегать по утрам после операции на позвоночнике

Махмудов вызвал на бой Джошуа после поражения от Фьюри
Новости
RSS RSS
Все новости