Гаджиев считает бой Бивола против Айферта неинтересным: «Возбуждает только противостояние с Бетербиевым»

Президент Fight Nights Камил Гаджиев поделился с «СЭ» мнением о предстоящем бое российского боксера Дмитрия Бивола против немца Михаэля Айферта.

«Неинтересно. Бивол — молодец и огромный красавец. Мы за него болеем и ждем больших боев. Возбуждает только противостояние с Бетербиевым», — сказал Гаджиев «СЭ».

Поединок Бивол — Айферт возглавит вечер бокса на турнире RCC 30 мая в Екатеринбурге.