Валуев заявил, что Международная ассоциация бокса строго следует олимпийским принципам

Бывший чемпион мира по боксу и депутат Госдумы РФ Николай Валуев заявил, что Международная ассоциация бокса (IBA) строго следует олимпийским принципам.

«Международная ассоциация бокса, возглавляемая Умаром Кремлевым, — это тот демократический ресурс, где руководитель и само течение дел доказывают, что организация наиболее полно сегодня отвечает тем олимпийским принципам, которые записаны в Олимпийской хартии. Которые не соблюдает Томас Бах», — цитирует Валуева ТАСС.

МОК ранее заявил, что бокс будет исключен из программы Игр 2028 года в Лос-Анджелесе, если не найдется организации, способной взять на себя работу по проведению отборочного турнира к Олимпиаде.