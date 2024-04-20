Валуев считает, что российским боксерам будет комфортно на чемпионате Европы в Сербии
Депутат Госдумы Николай Валуев поделился мнением об отношении к россиянам на чемпионате Европы по боксу в Сербии.
«Я уверен, что, выходя на улицу, они будут чувствовать себя как дома. Многие страны в боксерском мире в плане поддержки подают пример, это не нравится тому же Томасу Баху, потому что этот пример могут подхватить другие», — приводит слова Валуева ТАСС.
Чемпионат Европы по боксу проходит в Белграде (Сербия) с 18 по 28 апреля.
Источник: ТАСС
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