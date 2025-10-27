Пакьяо стал вице-президентом IBA

Филиппинец Мэнни Пакьяо занял пост вице-президента Международной ассоциации бокса (IBA), сообщает пресс-служба организации.

Решение о назначении 46-летнего Пакьяо на данную должность было утверждено на заседании совета директоров IBA, которое прошло в понедельник в Маниле (Филиппины).

«Под вдохновляющим руководством президента Умара Кремлева IBA вступила в Золотую эру — эпоху, когда каждый боксер, вне зависимости от страны и уровня, может мечтать, бороться и побеждать на равных. Горжусь тем, что присоединяюсь к этой миссии — чтобы ни один молодой спортсмен не остался без поддержки, ни один чемпион не был забыт, и ни одна нация не чувствовала себя исключенной», — цитирует Пакьяо Федерация бокса России.

Филиппинец отметил, что на посту вице-президента IBA намерен создавать мосты взаимопонимания между любителями и профессионалами, Востоком и Западом, а также разными поколениями и культурами.

Пакьяо является бывшим чемпионом мира в шести весовых категориях. Он трижды признавался боксером года и один раз — боксером десятилетия по версии журнала The Ring.