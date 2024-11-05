Муталибов — о результатах медицинского отчета боксерши Хелиф: «МОК совершил преступление против женщин»

Главный тренер женской сборной России по боксу Альберт Муталибов отреагировал на результаты гендерного теста олимпийской чемпионки из Алжира Иман Хелиф.

«На чемпионате мира IBA отстранила спортсменку Иман Хелиф из Алжира и спортсменку из Тайбэя по результатам гендерных тестов, где было установлено, что у них XY-хромосомы. Это решение было абсолютно правильным, а последняя информация это только подтверждает. Я считаю, что МОК совершил преступление, подвергнув риску жизнь и здоровье других спортсменов, которые боксировали, как уже стало известно, с мужчинами. Это большое преступление. Обязательно должны быть выявлены все виновные в этом, которые должны понести наказание», — цитирует Муталибова Vprognoze.ru.

Ранее французский журналист Джаффар Айт Аудиа опубликовал отчет о гендерном тесте Хелиф. Согласно заключению, в результате МРТ было определено отсутствие у спортсменки матки и наличие внутренних яичек и «микропениса». Кроме того, хромосомный тест подтвердил у алжирки кариотип XY, а гормональный тест зафиксирован уровень тестостерона, как у мужчин.