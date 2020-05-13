«Оператор Добра» оказал поддержку медицинским учреждениям России на 7,6 млн рублей

С апреля 2020 года Благотворительный фонд «Созвездие Добра» имени Олега Журавского при поддержке официальных партнеров — Первой СРО букмекеров и ЦУПИС — активно развивает общероссийскую программу «Оператор Добра», направленную на борьбу с распространением коронавируса в России.

Главная цель программы «Оператор Добра» — ресурсная помощь медицинским учреждениям и медицинским работникам по всей России: обеспечение больниц необходимым оборудованием, средствами индивидуальной защиты, горячим питанием.

На сегодняшний день такая помощь уже оказана больницам в 12 городах России на общую сумму 7,6 млн рублей:

• перечислено 1,4 млн рублей на создание инфекционного отделения в Центральной районной больнице города Кулебаки Нижегородской области;

• по заявке Зубцовской центральной районной больницы закуплены матрасы, постельное белье, водонепроницаемые чехлы и комплекты полотенец на общую сумму 304 тыс. рублей;

• в районную больницу поселка Оленино в Тверской области отправлены 500 многоразовых масок, антисептические и дезинфицирующие средства, а также бесконтактные инфракрасные термометры на сумму 106 тыс. рублей;

• организована закупка средств индивидуальной защиты для врачей центральной больницы в г. Раменское на общую сумму 310 тыс. рублей;

• оказана масштабная поддержка Навлинской центральной больнице в г. Севске Брянской области по закупке медицинского оборудования на общую сумму 2,4 млн рублей;

• закуплены комбинезоны, маски, респираторы, очки, пульсоксиметр и бахилы, а также организована дезинфекция центральной районной больницы в г. Азове на общую сумму 713 тыс. рублей;

• организована закупка термометров, антисептиков, перчаток и масок для ГБУ «Тихвинский КЦСОН» в г. Тихвине на сумму 357 тыс. рублей;

• для Хотынецкой Центральной районной больницы закуплены маски, респираторы, защитная одежда на сумму 304 тыс. рублей;

• по заявке центральной? больницы в г. Старице Тверской области закуплены защитные экраны, маски, перчатки на сумму 204 тыс. рублей;

• для Клинической детской больницы № 2 в г. Твери приобретены термометры и пульсоксиметры на 190 тыс. рублей;

• по заявке Городская поликлиника № 2 г. Таганрога закуплены маски на 230 тыс. рублей;

• по заявке центральной городской больницы г. Азова закуплено 483 противочумных костюмов на сумму 1 млн рублей;

• для ЦКБ РАН организована доставка питания на сумму 87 тыс. рублей.

Всероссийская программа «Оператор Добра» стала одним из первых масштабных социальных проектов по оказанию системной помощи медицинским работникам, участие в котором принимают ведущие компании букмекерской отрасли России.

По мнению главы Первой СРО Юрия Красовского, главный социальный приоритет сегодня — это консолидация всех участников бизнес-сообщества для практической и конкретной помощи государству в борьбе с пандемией: «Наступил тот момент, когда мы все должны объединить наши силы и имеющиеся ресурсы для помощи государству и национальному спорту. Мы представляем социально ответственную отрасль и всегда принимаем активное участие в оказании помощи нуждающимся. В сложившей ситуации таких людей и организаций очень много».

Ольга Журавская, первый вице-президент БК «Лига Ставок» и учредитель Фонда «Созвездие Добра», также считает, что социальная ответственность бизнеса сейчас приобретает особенное значение: «Я благодарю всех партнеров Фонда, которые оказывают финансовую помощь в реализации программы «Оператор Добра». Особенно приятно видеть, что наши идеи и инициативы находят отражение в благотворительной деятельности крупнейших букмекерских компаний. Это значит, что наш призыв к объединению услышан и получает адекватный отклик со стороны всех участников букмекерской отрасли России».

Антон Рожковский, председатель совета директоров ЦУПИС, согласен с коллегами: «Медицинские работники находятся на передовом крае борьбы с коронавирусной инфекцией, ежедневно рискуют своими жизнями во имя спасения заболевших. Сегодня как никогда бизнес должен оказать поддержку системе здравоохранения и выступить единым фронтом. При этом координация таких усилий должна быть четкой и своевременной, и именно такую профессиональную работу ведут специалисты Фонда».

Получить помощь в рамках программы «Оператор Добра» может любое медицинское учреждение России, где на лечении находятся люди с диагнозом COVID-19. Заявки принимаются по телефону +7 (495) 748-95-05, а также по почте fond@sozvezdie-dobra.ru.

Официальные партнеры программы «Оператор Добра»:

— Первая СРО букмекеров в составе: БК «Лига Ставок», БК «Winline», БК «Betcity», БК «1ХСТАВКА», БК «MostBet», БК «Tennisi», БК «888.ru», БК «ПАРИ МАТЧ», БК «BWIN», БК «Мелбет», БК «Панорама», БК «России?ские ипподромы», БК «ПЯТИГОРСКИИ? ИППОДРОМ»;

— ООО НКО «Мобильная карта (ПЕРВЫЙ ЦУПИС).