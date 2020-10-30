Объявлены имена лучших спортивных управленцев России

29 октября были опубликованы итоги первого независимого рейтинга «Топ-100 профессионалов спортивной индустрии», который создан исследовательской компанией Wanta Group по заказу Strategium Conference при поддержке министерства спорта РФ.

В список вошли самые эффективные менеджеры спортивной сферы в 19 направлениях, причем имена лучших специалистов определили сами участники сообщества. На первом этапе отбора был сформирован лонг-лист из 470 представителей отрасли. Далее участники длинного списка ставили оценки своим соперникам по системе «Все голосуют за всех». После подсчета голосов и верификации опроса был создан итоговый лист победителей — рейтинг «Топ-100».

В него вошли президент БК «Лига Ставок» Юрий Красовский, возглавивший четверку лучших в номинации «Управление букмекерской организацией», и заместитель генерального директора БК «Лига Ставок» Игорь Столяров в номинации «Управление спонсорскими активами».

В топе участников рейтинга — министр спорта РФ Олег Матыцин, заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, генеральный директор Федерации регби России Станислав Дружинин, генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев, министр спорта республики Татарстан Владимир Леонов и другие.

По словам генерального директора Strategium Conference Артема Милакова, рейтинг участников рассчитывался на основе ключевого показателя — уровня влияния на развитие спортивной индустрии в стране. «Любая индустрия нуждается в таком инструменте, как рейтинг. Рейтинг персон, тех людей, кто оказывает максимальное влияние на отрасль и кто достиг максимальных результатов в своей организации или в своем сегменте».

«Для меня большая честь быть в числе победителей рейтинга, стоять в одном ряду с такими выдающимися представителями спортивной индустрии нашей страны. Сегодня спорт является мощной объединяющей силой, национальной идеей. Именно безоговорочное стремление его развивать и выводить на самый высокий уровень в мире отличает всех участников рейтинга», — отметил Юрий Красовский.

«Благодаря таким инфраструктурным активностям индустрии и приобретают форму и получают импульс развития. Уже в следующем году рейтинг станет надежным инструментом, который поможет управленцам понять динамику их достижений и развития. Мы предложили методологию оценки, мы будем ее улучшать. А от индустрии ждем проявления активности, ведь рейтинг строится из оценок участников», — рассказал Егор Брус, директор по развитию бизнеса Wanta Group.