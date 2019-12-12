БК «Лига Ставок» подвела бизнес итоги года

Годовая выручка букмекерской компании «Лига Ставок» составит 57 млрд рублей — об этом заявил президент БК «Лига Ставок» Юрий Красовский на ежегодной пресс-конференции, посвященной бизнес-итогам 2019 года.

Давний и надежный партнер «СЭ» БК «Лига Ставок», который так же, как и мы, искренне любит спорт провел итоговую ежегодную пресс-конференцию.

Перед журналистами выступили президент БК «Лига Ставок» Юрий Красовский, вице-президент компании Дмитрий Павловский и Ольга Журавская — первый вице-президент и учредитель Благотворительного фонда «Созвездие Добра» имени Олега Журавского.

Спикеры подробно поговорили о трендах, событиях и ключевых драйверах букмекерской отрасли, которая за короткий срок превратилась в один из самых динамично развивающихся секторов российской экономики.

Впервые в 2019 году «Лига Ставок» стала участником сразу нескольких крупнейших бизнес-рейтингов: вошла в ТОП-500 рейтинга РБК российских компаний по выручке (36 млрд рублей, 324-е место), а также заняла седьмое место в рейтинге «50 самых быстрорастущих компаний России». Помимо этого, в уходящем году именно «Лига Ставок» лидирует в Национальном рейтинге букмекеров согласно данным «РБК. Исследование рынков».

Президент БК «Лига Ставок» Юрий Красовский (в центре), вице-президент компании Дмитрий Павловский (слева) и Ольга Журавская — первый вице-президент и учредитель Благотворительного фонда «Созвездие Добра» имени Олега Журавского.

По итогам трех кварталов этого года «Лига Ставок» является лидером Первой СРО по целевым отчислениям среди букмекеров в адрес общероссийских федераций и лиг. Объем целевых отчислений в этом году на текущий момент составил 59,7 млн рублей. По прогнозу Юрия Красовского до конца года сумма выплат составит более 80 млн рублей. Этот показатель демонстрирует значительный оборот ставок на российский спорт по сравнению с большинством букмекерских компаний, чьи целевые отчисления не превышают минимальный порог в 15 млн рублей.

«Когда мы начинали, были уверены, что «Лига Ставок» станет современной, высокотехнологичной компанией федерального значения, лидером индустрии, который задаст тренды и стандарты качества в отрасли. И я, конечно же, горжусь тем, что мы воплотили это в жизнь, горжусь результатами, которые мы показываем сегодня», — отметил президент БК «Лига Ставок» Юрий Красовский.

Помимо целевых отчислений, более половины маркетингового бюджета компании выделяется на спонсорскую поддержку. БК «Лига Ставок» выступает генеральным партнером РПЛ и официальным партнером Федерации хоккея России. Минувшей осенью компания заключила пятилетний контракт с Федерацией регби России, а также с Союзом ММА. В ближайших планах БК «Лига Ставок» — подписание спонсорского соглашения с Федерацией бокса России. По словам Юрия Красовского, общий объем спонсорских проектов БК «Лига Ставок» за последние два года уже составил 2,2 млрд рублей.

Президент БК «Лига Ставок» Юрий Красовский (второй справа), вице-президент компании Дмитрий Павловский (второй слева), Ольга Журавская (справа) — первый вице-президент и учредитель Благотворительного фонда «Созвездие Добра» имени Олега Журавского и модератор пресс-конференции Юлия Прохорова.

«Миссия БК «Лига Ставок» — это всесторонняя поддержка российского спорта, системное участие в его развитии, в том числе детско-юношеского направления. Наша компания, как уже было сказано, много лет активно сотрудничает с ведущими спортивными организациями и лигами России и ставит перед собой главную цель — популяризацию различных видов спорта среди населения нашей страны. Мы делаем все, чтобы мир спорта был более интересным и захватывающим для всех, кто так или иначе с ним связан», — подчеркнул президент БК «Лига Ставок».

Вице-президент БК «Лига Ставок"Дмитрий Павловский в своем выступлении обратил внимание на то, что ставки уже стали неотъемлемой частью спортивной культуры, а букмекерские компании — активными участниками спортивного движения.

Это подтверждает официально опубликованный опрос ВЦИОМ — первое открытое исследование влияния букмекерской отрасли России на спортивную индустрию страны. По данным опроса, интерес к спорту в стране значительно возрос. Каждый второй россиянин следит за результатами спортивных соревнований, а каждый десятый хотя бы раз в жизни пробовал делать ставки на спорт. Большинство опрошенных позитивно оценивают вклад букмекеров в развитие национального спорта. В частности, 79% респондентов считают, что без спонсорской поддержки спорт сегодня не может развиваться.

По словам Павловского, общая сумма такой поддержки в букмекерской отрасли в 2019 году достигла уже 5,5 млрд рублей.

«Букмекерские компании в последние несколько лет являются локомотивом спонсорского движения. И мы видим, что ставки становятся частью безопасного спортивного досуга. Самый популярный спорт у клиентов — футбол, и 8 из 10 наших клиентов хотя бы раз за год сделали ставку на результат футбольного соревнования. Общий объем ставок на футбол формирует 46% выручки «Лиги Ставок», — добавил Павловский.

РПЛ — самый популярный национальный чемпионат среди аудитории БК «Лига Ставок». Рекордным по количеству пари среди всех видов спорта стал матч ЧМ-2019 по хоккею Россия — США.

Президент БК «Лига Ставок» Юрий Красовский (в центре), вице-президент компании Дмитрий Павловский (слева) и Ольга Журавская — первый вице-президент и учредитель Благотворительного фонда «Созвездие Добра» имени Олега Журавского.

Прогресс букмекерской отрасли все участники пресс-конференции связывают с развитием инновационных технологий и обновлением законодательной базы.

«Платежные технологии прогрессируют. Сейчас Центробанком внедряется система быстрых платежей. Мы в отрасли тоже планируем в конце первого квартала уже пилотировать ее, а во втором запустить. Мы понимаем, что технологии, гаджеты — это то, что двигает рынок вперед», — добавил Павловский.

Первый вице-президент БК «Лига Ставок» Ольга Журавская подробно прокомментировала законодательную ситуацию в отрасли, а также рассказала о специфике корпоративно-социальной ответственности в компании.

«Главное изменение в отраслевом законодательстве 2019 года — это отмена двойной идентификации, — сказала Журавская. — Именно это событие стало катализатором развития отрасли и главным фактором борьбы с нелегальным рынком — особенно в условиях цифровой трансформации».

Она также отметила, что последние несколько лет наблюдается значительное сокращения доли нелегальных букмекеров: в 2017 году доля нелегального сектора составляла 60-70%, в 2018 году — уже 40%, а в 2019 году эта цифра составила 30%. По словам Журавской, благодаря упрощенной идентификации в будущем году она может уменьшиться до 20%. В значительной степени «серые» игроки останутся в меньшинстве, а клиенты таких компаний будут испытывать затруднения с доступом на сайты в связи с активной и непрекращающейся блокировкой доменных имен.

Конец этого года ознаменован еще одним знаковым событием для отрасли. Впервые в истории России правительство РФ приняло решение изменить законодательные требования с учетом мнения представителей бизнеса. Реформа под названием «регуляторная гильотина» коснется всех отраслей экономики, в том числе букмекерства. К 1 января 2021 года весь массив норм, устанавливающих обязательные требования к организаторам пари, включая федеральные законы, будет полностью заменен на новые.

В завершение Ольга Журавская затронула тему корпоративно-социальной ответственности бизнеса. По ее словам, главная задача всех социально активных букмекеров — это системное улучшение имиджа отрасли за счет популяризации спорта, материальной и ресурсной помощи юным спортсменам на пути их становления.

Поддержка в сфере детско-юношеского спорта занимает значительное место в деятельности БК «Лига Ставок».

«Это логично, — считает Журавская, — если спорт является главным источником прибыли для организаторов пари, то и букмекеры должны помогать спорту развиваться».

Приоритеты Благотворительного фонда «Созвездие Добра», учредителем которого выступает Ольга Журавская, — это реализация целевых программ в области спорта и образования, а также учреждение именных стипендий талантливым спортсменам.

Один из самых успешных кейсов и визитная карточка фонда — строительство спортивных площадок в реабилитационных центрах для несовершеннолетних.