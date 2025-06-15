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15 июня 2025, 16:20

«Кайсар» — «Тобол»: онлайн-трансляция матча премьер-лиги Казахстана

«Кайсар» и «Тобол» встретятся в матче чемпионата Казахстана
Александр Иткин
редактор интернет отдела

«Кайсар» и «Тобол» встретятся в матче 12-го тура чемпионата Казахстана в воскресенье, 15 июня. Игра пройдет на стадионе имени Гани Муратбаева в Кызылорде, начало — в 18.00 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Кайсар» — «Тобол» можно будет ознакомиться в матч-центре на нашем сайте. В Казахстане в прямом эфире матч покажет канал Start+.

Чемпионат Казахстана. 12-й тур.
15 июня 2025, 00:00. им. Гани Муратбаева (Кызылорда)
Кайсар
1:1
Тобол Кс

«Кайсар» набрал 11 очков в 12 играх чемпионата Казахстана, «Тобол» — 23 очка в 10 играх. В 2024 года «Кайсар» победил «Тобол» в обоих матчах лиги и занял восьмое место, набрав 34 очка в 24 турах, а «Тобол» финишировал на пятой строчке с 39 баллами.

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Футбол
ФК Тобол
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