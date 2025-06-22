«Актобе» и «Астана» сыграют в 13-м туре чемпионата Казахстана в воскресенье, 22 июня. Матч пройдет на Центральном стадионе имени Кобланды-Батыра в Актобе. Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени (в 20.00 по астанинскому времени).

Ключевые события встречи «Актобе» — «Астана» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В Казахстане в прямом эфире игру покажут на телеканале покажут на телеканалах Qazsport и SPORT+, а также на сайте sports.kz.

Чемпионат Казахстана. 13-й тур.

22 июня, 00:00. Tcentralny (Актюбинск)

По итогам 12-ти туров казахстанской премьер-лиги «Актобе» набрал 26 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице, «Астана» с 30 баллами располагается на второй строчке.