«Актобе» — «Астана»: онлайн-трансляция матча премьер-лиги Казахстана
«Актобе» и «Астана» сыграют в чемпионата Казахстана 22 июня
«Актобе» и «Астана» сыграют в 13-м туре чемпионата Казахстана в воскресенье, 22 июня. Матч пройдет на Центральном стадионе имени Кобланды-Батыра в Актобе. Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени (в 20.00 по астанинскому времени).
Ключевые события встречи «Актобе» — «Астана» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В Казахстане в прямом эфире игру покажут на телеканале покажут на телеканалах Qazsport и SPORT+, а также на сайте sports.kz.
По итогам 12-ти туров казахстанской премьер-лиги «Актобе» набрал 26 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице, «Астана» с 30 баллами располагается на второй строчке.
