Проиграли норвежцам 1:3.

Хоккей. Чемпионат мира. Группа B

Норвегия — Казахстан — 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Голы: Шевченко — 1 (Сведберг), 16:00 — 0:1. Валькве Ольсен — 2 (бол., Треттенес, Холес), 27:57 — 1:1. Эспеланд — 1 (Треттенес, Россели Ольсен), 41:08 — 2:1. М. Улимб — 2 (К.А. Улимб), 59:00 — 3:1.

Вратари: Хаукеланн — Бояркин.

Штраф: 16 — 2.

Броски: 27 (7+10+10) — 27 (9+6+12).

Судьи: Франо, Шир.

31 мая. Рига. «Арена Рига».

После поражения казахстанцы могут пролететь мимо плей-офф, но от их хоккея на групповом этапе осталось приятное послевкусие. Обычно команда-аутсайдер предпочитает оборонительную тактику, играет вторым номером, убаюкивая соперника и дожидаясь его ошибок. Казахстанцы не из таких. Их хоккей импонирует нацеленностью на атаку. Команда Юрия Михайлиса старается действовать активно, не прижимается к воротам, показывает характер, когда каждый бьется за каждого. Равнодушных в этой команде нет — это точно.

Те, кто связывает прогресс Казахстана исключительно с натурализованными североамериканцами, сильно заблуждаются. Во-первых, посмотрите на Белоруссию.Там предложили гражданство нескольким хоккеистам, игравшим в минском «Динамо». На бумаге собрался боеспособный коллектив как минимум для того, чтобы брать очки у Словакии, Великобритании и Дании. Но вместо этого белорусы отдают три стратегически важных матчах, а главный тренер на пресс-конференциях не стесняясь отчитывает легионеров (иногда по делу, иногда — нет). Беда команды Михаила Захарова в том, что командой ее можно назвать только для протокола. Скорее она напоминает группы разобщенных игроков. С таким подходом вы хоть Сидни Кросби натурализуйте — закончится все как в известной басне Ивана Крылова.

Во-вторых, посмотрите на статистику сборной Казахстана. Больше всех очков (7) у Романа Старченко, он же делит первое место среди лучших снайперов с Никитой Михайлисом — оба забросили по три шайбы. Дитц, Блэкер и Сведберг помогают атаке не так активно, хотя все проводят на льду в среднем больше 20 минут. Только один гол у Кертиса Волка. Пока молчат легионеры, важными шайбами отмечаются Александр Шин, Артем Лихотников, Кирилл Панюков. Юрий Михайлис нашел рабочую синергию между иностранцами и местными хоккеистами — за это специалиста можно только похвалить.

Правда, сегодня она дала сбой. Казахстанцы могли досрочно решить вопрос выхода в плей-офф, чтобы не зависеть от результатов конкурентов. Для этого от них требовалось обыграть норвежцев, которые потеряли математические шансы на четвертьфинал. И начиналось для команды Михайлиса все оптимистично. В конце первого периода Дмитрий Шевченко вырвался «один на один» с Хенриком Хаукеланном и буднично бросил мимо вратаря.

Работы у Хаукеланна было предостаточно. Пришли в себя норвежцы только во втором периоде — стали получаться длительные позиционные атаки, и чаще в деле видели уже Никиту Бояркина — одного из главных героев команды Михайлиса. Вратарь «Сарыарки» экстренно подхватил пост первого номера после того, как Хенрик Карлссон отказался лететь на чемпионат мира. Бояркин так уверенно вошел в турнир, что в сборной о шведе никто и не вспоминал.

От норвежцев Никита пропустил три шайбы, но вопросы к голкиперу остались только по последней. Первый гол — качественно разыгранное большинство, второй — контратака с поперечным пасом. Среагировать на бросок из такой позиции очень сложно.

Норвежцы преобразились после первой шайбы Ольсена в большинстве, а гол Стефана Эспеланда, как показалось, немного выбил казахстанцев из ритма. Команде Михайлиса нужно было лететь вперед, отыгрываться, создавать моменты у ворот Хаукеланна. Но забить больше не получилось — не помогли даже два розыгрыша большинства, хотя с этим компонентом в целом по турниру все было в порядке.

Ровно за минуту до сирены Матис Улимб увеличил отрыв до двух шайб и оборвал последнюю надежду на камбэк. Казахстанцы были в шаге от исторического выхода в плей-офф, но проиграли лишенным мотивации норвежцам и упустили шанс решить турнирную задачу самостоятельно. Теперь парни Михайлиса будут болеть за финнов в их заключительном матче с канадцами — победа Суоми в основное время поможет казахстанцам остаться в игре.