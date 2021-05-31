Но матч добавил и негативных впечатлений тоже.

Хоккей. Чемпионат мира. Группа A

Россия — Швеция — 3:2 Б (0:1, 0:0, 2:1, 0:0, 1:0)

Голы: Фреден — 3 (бол., Линдберг, А. Кемпе), 8:06 — 0:1. Слепышев — 2 (Орлов), 52:34 — 1:1. Барабанов — 4 (Тарасенко, Нестеров), 52:46 — 2:1. Олофссон — 3 (Селльгрен, Лундестрем), 55:17 — 2:2.

Победный буллит: Тарасенко.

Вратари: Самонов — Рейдеборн.

Штраф: 10 — 4.

Броски: 26 (13+7+4+2) — 30 (5+10+12+3).

Судьи: Бруггеман, Гуэн.

31 мая. Рига. Олимпийский спортивный центр.

Сборная России выкинула шведов с чемпионата мира, лишив их впервые в истории даже возможности сыграть в плей-офф. Страстное желание Владислава Третьяка, мечтавшего об этом, сбылось. Событие совсем не рядовое и в какой-то степени даже почетное для нашей команды. Однако уверенности в том, что ближайшее будущее готово заиграть веселыми красками, после этой победы не прибавилось. Скорее, многое говорит о привычной ситуации, когда не знаешь, чего ждать дальше.

Перед игрой рука тянулась записать сборную России чуть ли не в главные претенденты на золото. Шведский тест изначально казался делом ответственным и сложным, но сдать его было вполне по силам. Команда набралась уверенности в серьезных играх с чехами и швейцарцами, подъехало авторитетное усиление в лице Орлова, Тарасенко и Бобровского, наконец, в день рождения главного тренера Валерия Брагина рухнуть лицом в канаву было никак нельзя. С горем пополам задача оказалась решена. Вместе с тем сборная России удивила во многих отношениях.

В матче, который для нее складывался все хуже с каждой минутой и клонился к шведской победе в основное время, переворот случился за какие-то 12 секунд в третьем периоде. Если бы этим все и закончилось, то можно было смело писать о характере русских парней, их умении включиться в самый важный момент, грамотной турнирной стратегии и мудрых решениях тренерского штаба. Но шведы, которых на этом турнире считали размазнями, сумели собраться, отыгрались и доставили сборной России массу проблем в самой концовке третьего периода.

Говорить о позитивных моментах сейчас сложно, несмотря на почти гарантированное первое место в группе. Для этого надо взять верх над немотивированными белорусами во вторник. Уже в четвертьфинале реально нарваться на сборную Канады, набирающую ход в течение группового этапа. И шансы на проход дальше пока не смотрятся однозначно высокими. Хорошо, что классно сыграл Орлов, показавший всему нападению, что надо рисовать у чужих ворот. Однако нет ни одной сыгранной тройки, нет явного лидера в атаке, зато есть непонятная форма вратаря Бобровского, которому придется дебютировать сразу в плей-офф. В других командах положение дел, может быть, и похуже. Но для россиян, если мы думаем о титуле, в решающую фазу турнира надо влетать по-царски — смело, уверенно и на отличном ходу. Так было на недавних золотых чемпионатах мира, поэтому в кратчайшие сроки надо добавлять.