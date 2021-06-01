Вайсфельд рассказал, какое тренерское решение помогло России победить Швецию

Известный хоккейный функционер и комментатор Леонид Вайсфельд подвел итоги матча между сборными России и Швеции (3:2 Б) на чемпионате мира.

«После победы над шведам сборная России обеспечила себе выход в финальную стадию чемпионата мира, — отметил Вайсфельд. — Собственно говоря, особых сомнений не было, что эта задача будет решена. Но было любопытно наблюдать за этой игрой, потому что шведы были прижаты к стенке, у них был последний шанс на попадание в плей-офф. Шведы играли неплохо, но преимущество было у сборной России. В третьем периоде перешли на игру в три звена и это дало результат. Единственное, хотелось бы, чтобы команда улучшила реализацию моментов. А так надо поздравить наших ребят с победой, Валерия Николаевича Брагина с днем рождения и хорошо подготовиться к плей-офф».