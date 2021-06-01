Во вторник, 1 июня, сборная России проведет матч против Белоруссии на групповом турнире чемпионата мира по хоккею-2021 в Латвии. Начало игры — в 20.15 по московскому времени.

Команда Валерия Брагина обеспечила себе место в плей-офф. Теперь, чтобы занять первую строчку в группе А российской сборной нужно набрать два очка в сегодняшнем матче.

Существуют расклады, при которых Россия в четвертьфинале сыграет против Канады.

Главный бомбардир сборной России на этом ЧМ — форвард Александр Барабанов, который набирал очки во всех 6 матчах на турнире, на его счету 4+3.

Чемпионат мира проходит в Риге с 21 мая по 6 июня. Сборная России в группе А играет со сборными Белоруссии, Великобритании, Дании, Словакии, Чехии, Швейцарии и Швеции.

Видеотрансляция матча доступна в эфире Первого канала и на сайте «СЭ»

Календарь матчей и все результаты сборной России на ЧМ-2021