Ротенберг: «Присутствие зрителей даст сборной России дополнительный импульс на ЧМ-2021»
10:15
Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг считает, что присутствие зрителей на матчах чемпионата мира по хоккею в Риге даст дополнительный импульс сборной России.
«Присутствие зрителей обязательно даст нам дополнительный импульс. Для нас эмоциональный фон — это одна из самых важных составляющих при игре. Мы очень рады, что на остальных играх зрители будут на трибунах», — цитирует Ротенберга ТАСС.
Сборная России обеспечила себе выход в плей-офф ЧМ-2021. Следующий матч российская команда проведет против сборной Белоруссии 1 июня.
Чемпионат мира в Риге завершится 6 июня. С 1 июня власти Латвии разрешили присутствие болельщиков на матчах турнира.
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