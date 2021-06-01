Ротенберг: «Присутствие зрителей даст сборной России дополнительный импульс на ЧМ-2021»

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг считает, что присутствие зрителей на матчах чемпионата мира по хоккею в Риге даст дополнительный импульс сборной России.

«Присутствие зрителей обязательно даст нам дополнительный импульс. Для нас эмоциональный фон — это одна из самых важных составляющих при игре. Мы очень рады, что на остальных играх зрители будут на трибунах», — цитирует Ротенберга ТАСС.

Сборная России обеспечила себе выход в плей-офф ЧМ-2021. Следующий матч российская команда проведет против сборной Белоруссии 1 июня.

Чемпионат мира в Риге завершится 6 июня. С 1 июня власти Латвии разрешили присутствие болельщиков на матчах турнира.