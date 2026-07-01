«Питтсбург» подписал двухлетний контракт с экс-защитником «Вашингтона» ван Римсдайком

«Питтсбург Пингвинз» объявил о подписании контракта с американским защитником Тревором ван Римсдайком.

Соглашение с 33-летним хоккеистом рассчитано на два сезона — до конца чемпионата-2027/28. Средняя зарплата игрока по контракту составит четыре миллиона долларов за сезон.

В минувшем сезоне ван Римсдайк выступал за «Вашингтон Кэпиталз», в составе которого провел 68 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 14 (3+11) очков. Среди защитников команды он занял четвертое место по среднему игровому времени в меньшинстве (1 минута 43 секунды за матч), стал пятым по показателю полезности («+6»), а также вошел в пятерку лучших игроков клуба по количеству блокированных бросков (97).

За карьеру в НХЛ ван Римсдайк провел 751 матч за «Чикаго Блэкхокс», «Каролину Харрикейнз» и «Вашингтон Кэпиталз», записав на свой счет 161 (28+133) очко. В 2015 году он стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Чикаго». Среди незадрафтованных действующих защитников лиги американец занимает пятое место по количеству проведенных матчей.