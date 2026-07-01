Михеев подписал контракт с «Тампой» на 4 года

Российский нападающий Илья Михеев подписал контракт с «Тампой», сообщает агент хоккеиста Дэн Мильштейн.

Соглашение 31-летнего форварда с «Лайтнинг» рассчитано на 4 года. По информации журналиста Пьера Лебрюна, средняя зарплата Михеева составит 3,85 миллиона долларов за сезон.

Сезон-2025/26 Михеев провел в «Чикаго». На его счету 77 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых он забросил 18 шайб и отдал 18 результативных передач.

Ранее в НХЛ Михеев также играл за «Торонто» и «Ванкувер».