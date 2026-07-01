Хишир подписал новый контракт с «Нью-Джерси» на 5 лет

«Нью-Джерси» объявил о подписании нового контракта с нападающим Нико Хиширом.

Соглашение с 27-летним швейцарцем рассчитано на 5 лет и вступит в силу с сезона-2027/28. Общая сумма контракта составит 58,5 миллиона долларов, средняя зарплата — 11,7 миллиона долларов за сезон.

В сезоне-2025/26 на счету форварда 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых он забросил 28 шайб и отдал 38 результативных передач.

Хишир был выбран «Дэвилз» под первым номером на драфте НХЛ 2017 года. В 2021 году он был назначен капитаном команды.