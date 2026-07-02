Нападающий Марчмент подписал пятилетний контракт с «Сан-Хосе»

Нападающий Мэйсон Марчмент подписал пятилетний контракт с «Сан-Хосе» на 33,75 миллиона долларов США. Среднегодовая зарплата по контракту составляет 6,75 миллиона долларов США.

31-летний канадец сезон-2025/26 начинал в составе «Сиэтла», в котором набрал 32 (15+17) очка. В декабре 2025 года его обменяли в «Коламбус», где у него было 45 (19+26) очков в 68 играх регулярного чемпионата НХЛ.

Подписанный «Торонто» в качестве незадрафтованного свободного агента 17 марта 2018 года, Марчмент набрал 234 (95+139) очка в 370 матчах регулярных чемпионатов за «Мейпл Лифс», «Флориду», «Даллас», «Кракен» и «Блю Джекетс», а также 19 (11+8) очков в 59 матчах плей-офф.