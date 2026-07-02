«Вашингтон» подписал Холла, Бродзински и Данна

«Вашингтон» на официальном сайте объявил о подписании контрактов с защитником Джастином Холлом, а также нападающими Джонни Бродзински и Джошем Данном. Все соглашения рассчитаны на один сезон.

34-летний Холл заключил контракт на 900 тысяч долларов. В прошлом сезоне защитник провел 9 матчей за «Сент-Луис», набрав 2 (1+1) очка. Также он сыграл 41 встречу за «Гранд-Рапидс» в АХЛ, записав на свой счет 14 (2+12) очков. Всего за карьеру в НХЛ Холл провел 405 матчей за «Блюз», «Детройт» и «Торонто», набрав 97 (14+83) очков.

33-летний Бродзински подписал контракт на 850 тысяч долларов. В сезоне-2025/26 форвард набрал 16 (6+10) очков в 55 матчах за «Рейнджерс». Всего в НХЛ на его счету 264 игры и 71 (33+38) очко в составе «Рейнджерс», «Сан-Хосе» и «Лос-Анджелеса».

27-летний Данн заключил соглашение на 850 тысяч долларов. В прошлом сезоне нападающий провел 34 матча за «Баффало», набрав 4 (1+3) очка, а также забросил одну шайбу в двух играх за «Рочестер» в АХЛ. За карьеру в НХЛ Данн сыграл 50 матчей за «Баффало» и «Коламбус», записав на свой счет 4 (1+3) очка.